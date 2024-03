Biodiversität in Düsseldorf Gartenamt verschenkt Blumensamen und sucht Baumpaten

Die „Düsseldorfer Mischung“ kann sowohl im privaten Garten oder auf dem Balkon ausgesät werden, macht sich aber auch gut in unbepflanzten Baumscheiben. Für diese sucht die Stadt auch noch Baumpatinnen und Baumpaten. Diese übernehmen die Pflege für eine Baumscheibe und halten diese sauber. Eventuelle Schäden am Baum können die Patinnen und Paten direkt an die Stadt melden. Außerdem unterstützen sie in Trockenzeiten bei der Wässerung des Baumes. Damit können die Bürgerinnen und Bürger aktiv daran teilhaben, den Baumbestand der Stadt zu schützen.