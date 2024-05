Die Stadt wollte zunächst keine Parkbank nahe der Fischtreppe aufstellen Streit um weitere Sitzbank im Garather Schlosspark ist beigelegt

Das hatte in der BV-Sitzung für Unverständnis gesorgt. Deswegen hatte die SPD nochmal nachgelegt: So erfreue sich die Fischtreppe, die erst vor einigen Jahren aus Renaturierungsaspekten errichtet wurde, großer Beliebtheit, das bedeute doch, dass in diesem Bereich schon große Veränderungen vorgenommen worden seien. Der Denkmalschutz sei doch also schon verletzt worden. Eine Bank wäre nur eine relativ kleine Maßnahme und die Begründung, die das Gartenamt gebe, sei den Bürgern in ihrer allgemeinen Aussage so nicht vermittelbar. Diese wünschten sich in diesem Bereich eine Bank. Inzwischen ist die Verwaltung ein wenig zurückgerudert und hat eine Anfrage der hartnäckigen SPD-Bezirksvertreterin beantwortet. Darin fragte sie, welche gartendenkmalpflegerischen Gründe denn gegen das Aufstellen einer Bank im Bereich der Fischtreppe sprächen.