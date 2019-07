Düsseldorf-Garath und -Hellerhof : Diskussion um Anwohnerparken

Garath/Hellerhof Ärger über Firmenfahrzeuge, die Parkplätze in Wohnvierteln blockieren.

Ob in Hellerhof und Garath Bedarf besteht, Anwohnerparken einzuführen, darüber besteht in der Bezirksvertretung Uneinigkeit. Anlass zur Diskussion darüber war ein Antrag von Frederik Hartmann (Grüne). Er wollte die Verwaltung prüfen lassen, an welchen Straßenabschnitten Parkflächen für Anwohner vorgesehen werden könnten.

So seien an unterschiedlichen Orten im Stadtbezirk 10 die Parkplätze von Firmenfahrzeugen so stark in Anspruch genommen, dass Anwohner nicht wüssten, wo sie ihr Auto abstellen sollten. Dies sei beispielsweise an der Bertha-von-Suttner-Straße bei BMW der Fall oder am Ende der Leo-Baeck-Straße, erklärte Hartmann.