Landgericht Düsseldorf Mit Messer schwer verletzt – „Wollte ihr nur ein bisschen Angst machen“

Vor den Augen des gemeinsamen Sohnes (13) hat ein Familienvater (55) im April angeblich versucht, die Ehefrau und Mutter (36) zu ermorden. Doch nur in groben Zügen hat er als Angeklagter vor dem Landgericht die Abläufe des Tatmorgens in der Wohnung in Garath bestätigt. Denn ermorden wollte er die Gattin mit etlichen Messerstichen angeblich nicht, wollte sie nicht mal verletzen, ihr „nur ein bisschen Angst machen“. Erst auf Nachfrage seiner Anwältin ergänzte er: „Ich wollte von ihr auch weiterhin Respekt haben, den hatte sie zuletzt nicht mehr!“