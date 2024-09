Frischer Wind beim Garather SV Das neue Zuhause der Düsseldorfer Panther

„Für den Stadtteil Garath und den Garather SV ist diese Zusammenarbeit ein Gewinn“, betont Peter Heinen als GSV-Vorsitzender. Der aktuelle Bau von zwei Flagfootballfeldern manifestiert nicht allein das „Doppelleben“ von Fußball und Football in Garath, sondern trägt zugleich der Tatsache Rechnung, dass die actionreiche Trendsportart Flagfootball in Deutschland boomt und die Sportstadt Düsseldorf den Anspruch erhebt, ein Zentrum für die kontaktarme Variante des American Football zu werden. Und zwar aus gutem Grund: 2028 wird Flagfootball erstmals in Los Angelos bei den Olympischen Spielen als Sportart vertreten sein. Nationen wie USA, Mexiko, Kanada oder Japan gelten als Favoriten auf Gold, Silber und Bronze – und in Europa sind es Österreich und Deutschland, die sich eine Medaillenchance erhoffen dürfen.