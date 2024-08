Bürgerinitiative kämpft weiter Fernwärmekunden aus Düsseldorf-Garath fordern von Stadtwerken mehr Transparenz

Die Stadtwerke bleiben unterdessen bei ihrer Darstellung, nach der die Preise deutlich stärker angestiegen sind. Die Gaspreise seien insbesondere im Jahr 2022 enorm gestiegen und hätten auch im Jahr 2023 noch über dem Vorkriegsniveau gelegen, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage: „Aufgrund des Nachlaufs in den Preisentwicklungen hat dies noch Auswirkungen auf die Preise im Jahr 2024.“ Das Unternehmen bleibt zudem bei der Rechnung, dass die regionalen Holzpreise sich auf das Siebenfache verteuert haben: „Mit dem Dinslakener Holzenergiezentrum und dem Biomassekraftwerk Hürth sind in den vergangenen Jahren zwei neue Holz-Kraftwerke in dieser Region in Betrieb gegangen, welche die regionale Nachfrage und die Preise entsprechend erhöht haben.“