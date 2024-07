Initiative informierte in Düsseldorf-Garath Das kritisieren die Bürger an den Fernwärme-Preisen

Das zweite Informationstreffen der Interessengemeinschaft Fernwärme Garath (IGF Garath) ist auf breites Interesse im Düsseldorfer Süden gestoßen. Mehr als 150 Anwohner versammelten sich am Dienstagabend in der Aula im Kulturhaus-Süd. DieKostenpflichtiger Inhalt Initiative hat sich gegründet, da Bürger mit der Preisgestaltung der Stadtwerke in und um Garath unzufrieden sind und mehr Transparenz fordern. Der Veranstaltung war ein Treffen mit Stadtwerke-Vertretern vorausgegangen – das Unternehmen betont: „Uns ist es sehr wichtig, miteinander zu reden und die komplexen Fragen zu beantworten, die unsere Fernwärme-Kundinnen und Kunden bewegen.“