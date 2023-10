Spielentwicklung in Düsseldorf Langsames Internet bremst Gaming-Branche aus

Eigentlich boomt die Gaming-Industrie auch in Deutschland. 2022 nahm die Branche auf dem deutschen Markt fast 9,9 Milliarden Euro ein, was laut dem Institut der deutschen Wirtschaft einen neuen Rekordwert bedeutete. Doch nur wenige Spiele sind „Made in Germany“, große Player haben sich hierzulande kaum niedergelassen. Einer der wenigen ist der französische Entwickler Ubisoft, der mitten in Düsseldorf sein größtes Studio in Deutschland unterhält.