Kostenpflichtiger Inhalt: Kaufhauskette in der Krise : Galeria Karstadt Kaufhof schließt zwei Häuser in Düsseldorf

Karstadt und Kaufhof in Düsseldorf. Diese beiden Häuser werden geschlossen. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Die beiden Düsseldorfer Häuser von Karstadt und Kaufhof, die sich am Wehrhahn und an der Schadowstraße direkt gegenüber liegen, werden geschlossen. Am 31. Oktober soll es so weit sein. Betroffen sind laut Gewerkschaft Verdi rund 300 Mitarbeiter.