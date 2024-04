Galeria-Filialen in Düsseldorf gerettet „Hoffentlich ist jetzt für die nächsten 100 Jahre Ruhe“

Die beiden Galeria-Filialen in Düsseldorf sind gerettet. Das wurde unter anderem am Samstagmorgen in einer Telefonkonferenz bekannt gegeben, an der Betriebsräte und Filialleiter aus dem ganzen Land sowie die Geschäftsführung teilgenommen haben. Das sagte Andreas Scholten, der Betriebsratschef der Filiale am Wehrhahn.