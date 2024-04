Angeschlagener Handelskonzern gibt 16 Häuser auf Galeria an der Kö in Düsseldorf offenbar gerettet

Dass der Kaufhof an der Kö in Düsseldorf kurz vor der Schließung stand, mag für viele überraschend kommen. Wenn in Düsseldorf eine Filiale regelmäßig auf der Kippe stand, dann war es die am Wehrhahn. Doch das Problem des Hauses an der Luxusmeile war, dass die Immobilie dem Signa-Konzern gehörte und der sehr hohe Mieten von seinen eigenen Warenhäusern forderte.