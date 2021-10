Tiere in Düsseldorf : Gänsepopulation in Stadtparks halbiert

Düsseldorf Seit Jahren ist die Ausbreitung der Kanadagans in Düsseldorf ein Problem. Die Stadt versucht diesem mit dem sogenannten „Gänsemanagement“ Herr zu werden und zieht nun eine erste Bilanz.

Bekämpfung Viele Städte verfahren ähnlich wie Düsseldorf, in manchen Städten wird die Kanadagans aber auch zur Jagd freigegeben oder in eingezäunten Gebieten gehalten.

Das Wort „Gänsemanagement“ hält seit einigen Jahren Einzug in den Wortschatz der Düsseldorfer und nun wurde eine Bilanz gezogen. So gibt die Stadt an, dass die Population auf den Stand von vor der Brutsaison 2017 gesunken ist, die Jungvögel sich auf einem Niveau von 2009 bewegen. Damit sollen nach aktuellen Zählungen noch 878 Kanadagänse in Düsseldorfer Grünanlagen sein. Diesen Rückgang merken die Parkbesucher kaum, denn die Verschmutzung bleibt weiterhin hoch.