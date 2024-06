Ausstellungen in Düsseldorf Gabriele Koeppe hält flüchtige Momente in ihren Zeichnungen fest

Ihre großformatigen Bleistiftzeichnungen entwickelt Gabriele Koeppe auf Basis von Fotografien aus ihrem Privatarchiv, aufgenommen auf ihren Reisen: kleine, flüchtige Momente wie der Blick auf ein verlassenes Bett, auf eine Reisetasche oder ein Bad in einem unbelebten Hotelzimmer, in eine Pfütze, in der sich das Leuchten der Sonne zwischen dunklen Wolken nach dem Regen spiegelt. Momente, die in dem Augenblick, in dem sie empfunden werden, bereits schon wieder fast vergangen sind.