Prozess in Düsseldorf Staplerfahrer nach fahrlässiger Tötung verurteilt

Ebenfalls sichtlich betroffen war der Angeklagte mit seiner Familie vor Gericht erschienen. An die Familie des Opfers hatte er zuvor einen Brief geschrieben. „Ich bin an dem Tag auch gestorben. Mein Leben ist seitdem kaputt“, sagte der Düsseldorfer, der seit vier Jahren als Leiharbeiter auf dem Gelände tätig war. Der vierfache Familienvater ist seit dem Unfall arbeitsunfähig. Er sei nur mit halber Geschwindigkeit unterwegs gewesen und habe den Kollegen erst gesehen, als er ihn bereits getroffen hatte. Das Opfer erlitt ein Polytrauma und verstarb noch am selben Tag.