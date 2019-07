Unfall in Düsseldorf : Pkw fährt bei Brücken-Abriss in Absperrung

Düsseldorf Am Freitagabend sperrte die Stadt den Kennedydamm in beide Fahrtrichtungen. Offenbar übersah ein Autofahrer die Metallzäune. Er rammte die Absperrung und kam in einem Schotterhaufen zum Stehen.

Die kleine Fußgängerbrücke mit dem gelben Geländer, die über den Kennedydamm verlief, ist am Wochenende abgerissen worden. Am Freitagabend sperrte die Stadt bereits die Straße in Golzheim in beide Fahrtrichtungen mit Metallzäunen, die ein Pkw-Fahrer am Samstag offenbar übersehen hat. Er rammte die Absperrung und kam in einem aufgeschütteten Schotterwall zum Stehen. Nach Angaben der Polizei blieb der Fahrer unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Brücke in Höhe der Hans-Böckler-Straße musste weichen – Gutachter hatten Risse festgestellt, was Auswirkungen auf die Standsicherheit hatte. Im Herbst soll eine provisorische Querung über den Kennedydamm installiert werden, ein Neubau ist geplant.