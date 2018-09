Düsseldorf: Fußgänger angefahren und schwer verletzt - Polizei sucht Autofahrer aus Mettmann

Fahrerflucht in Düsseldorf-Friedrichstadt

Düsseldorf Am Samstagmittag wurde ein 25-Jähriger auf der Gustav-Poensgen-Straße in Düsseldorf-Friedrichstadt von einem roten Kleinwagen angefahren und schwer verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin mit Kennzeichen aus Mettmann fuhr einfach davon.

Der 25-Jährige überquerte nach eigenen Angaben bei der Polizei am Samstag gegen 12.30 Uhr die Gustav-Poensgen-Straße in Höhe der Hüttenstraße in Richtung der dortigen Bahnunterführung. Als er den gegenüberliegenden Gehweg fast erreicht hatte, wurde er von einem roten Auto angefahren. Das Auto fuhr auf der Gustav-Poensgen-Straße aus Richtung Halskestraße kommend.