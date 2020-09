Prozess in Düsseldorf : Fußballfan nach Attacke auf Rollerfahrer verurteilt

Düsseldorf Unter Einfluss von Alkohol und Tabletten hatte ein Fußballfan im vergangenen Jahr grundlos einen Rollerfahrer attackiert und schwer verletzt. Dafür wurde der 30-Jährige jetzt verurteilt.

Zwei Jahre Bewährungsstrafe plus sechs Monate Fahrverbot plus 10.000 Euro als Schmerzensgeld an sein Opfer: Dazu hat das Landgericht am Mittwoch einen 30-jährigen Fußballfan verurteilt. Er hatte im August 2019 in Stadionnähe nachts und völlig grundlos einen zufällig vorbei kommenden Rollerfahrer (60) wuchtig von dessen Gefährt getreten, ihn dadurch zu Fall gebracht und erheblich verletzt.