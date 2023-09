Gewalt auf Spielfeld in Düsseldorf Fußballer soll mehrere Gegner körperlich misshandelt haben

Nicht nur unter Fußballfans, auch auf dem Spielfeld kommt es mitunter zu Auseinandersetzungen. So auch in einem Fall, der sich 2020 auf einem Düsseldorfer Sportplatz ereignet haben soll und nun vor dem Amtsgericht verhandelt wird. Ein 34-Jähriger soll drei Personen „körperlich misshandelt“ haben, wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift am Freitag verlas.