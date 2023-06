Sport in Düsseldorf Kleine Kicker spielen da wo die Profifußballer trainieren

In der Vorrunde der Fußball-Stadtmeisterschaften (Jan-Wellem-Pokal) spielten die Kinder auf zwölf Feldern noch in Gruppen mit fünf Teams — jeder gegen jeden. Die Gruppensieger spielen nun in der Finalrunde am 14. Juni um 10 Uhr im Arena-Sportpark. Schüler der Lore-Lorentz-Schule stellen Schiedsrichter, Spielbeobachter und Verpflegung. „Jede Mannschaft bekommt einen Fair-Play-Pokal, wenn sie sich sportlich verhält. Leider schaffen das nicht immer alle“, sagt Trainer Michael Cisik (52). Diese Auszeichnung soll die Kinder zu angemessenem Verhalten anregen.