Fahrrad-Schnäppchen in Düsseldorf Letzte Versteigerung von Fahrrädern im Fundbüro

Im Angebot sind 65 Räder für Damen, Herren und Jugendliche in unterschiedlichen Radgrößen. Darunter befinden sich auch drei Herren-Elektro-Räder der Marken Möwe, NCM und Scott, jeweils mit 28-Zoll-Reifen. Als weitere Highlights führt die Stadt in der Ankündigung zwei 29-Zoll-Herren-Allterrain-Räder und einige Mountainbikes auf, die sich in einem „recht neuwertigen Zustand“ befinden. Für Damen wird unter anderem ein 28-Zoll-Hollandrad der Marke Gazelle angekündigt.