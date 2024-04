Fundsachen unterm Hammer Düsseldorfer Fundbüro versteigert Fahrräder und Pakete

Ab 8.30 Uhr können sich Interessierte am Montag, 8. April, die Fundstücke an der Erkrather Straße 1 ansehen. Ab 9 Uhr startet dann die Versteigerung. Zum zweiten Mal in diesem Jahr bietet das Fundbüro besitzlose Gegenstände an. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf Fahrrädern, von denen 50 Stück vorhanden sind. Außerdem kommen noch 20 Pakete aus Sicherstellungen unter den Hammer.