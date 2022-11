Prominent besetzer Kongress : Fürst Albert bekommt Preis für Nachhaltigkeit

Düsseldorf Zum 15. Mal findet in diesem Jahr der Deutsche Nachhaltigkeitstag statt. Parallel zu diesem Kongress gibt es die Vergabe der Deutschen Nachhaltigkeitspreise. Einer der Stargäste ist der Monegasse Fürst Albert.

Die ersten bekannten Persönlichkeiten für die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises (DNP) am 2. Dezember stehen fest: Model Toni Garrn wird über den roten Teppich im Maritim-Hotel am Flughafen gehen, Bundeskanzler Olaf Scholz, Fürst Albert von Monaco, Sänger Michael Patrick Kelly und Bärbel Bas, Präsidentin des Deutschen Bundestages. Das teilte das Büro des DNP am Dienstag mit. Der Monegasse und Kelly werden außerdem einen Ehrenpreis erhalten. Der Deutsche Nachhaltigkeitstag – sozusagen das Rahmenprogramm um den DNP herum – feiert Jubiläum: Zum 15. Mal finden diese Veranstaltungen statt. In diesem Jahr werden am 1. und 2. Dezember wichtige Vertreter der Nachhaltigkeitsbranche erwartet. Nach dem Kongress an beiden Tagen im Maritim findet dann am 2. Dezember abends die DNP-Gala dort statt.