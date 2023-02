Zusammenschluss zu sieben Pastoralen Einheiten in Düsseldorf Gemeindeprofile werden geschärft

Die Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen soll, so sehen es die Pläne vor, mit dem Pfarrverbund Eller-Lierenfeld verbunden werden. Damit dieser Zusammenschluss nicht an den Katholiken in den fünf Süd-Gemeinden St. Nikolaus/Himmelgeist, St. Hubertus/Itter, St. Maria in den Benden/Wersten, St. Joseph/Holthausen und St. Maria Rosenkranz/Wersten sowie in den drei Gemeinden von Eller-Lierenfeld, St. Gertrud und St. Augustinus/Eller und St. Michael/Lierenfeld vorbeigeht, ist für jede Gemeinde ein eigener Abend terminiert. Den ersten gab es am Donnerstag in Himmelgeist, heute Abend geht es in Itter weiter. Dort ist er für 19.30 Uhr in der Kirche terminiert.