„Konzert für Menschlichkeit“ Benefiz-Konzert für die Ukraine in der Düsseldorfer Tonhalle

Seit mittlerweile fast zweieinhalb Jahren verteidigt sich die Ukraine in einem brutalen Krieg gegen Russland und seine Truppen. Weltweit, besonders aber auch in Deutschland, unterstützen Menschen das angegriffene Land – mit Sach- und Geldspenden oder guten Wünschen und Gebeten. Am 1. Oktober geht es dafür in der Düsseldorfer Tonhalle musikalisch zu, denn an diesem Tag steht das „Konzert für Menschlichkeit“ an, ein vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) organisiertes Benefizkonzert.