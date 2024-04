Audioboxen-Hersteller aus Düsseldorf wächst „2023 war ein Rekordjahr für die Tonies“

Die Tonies haben ihre Zentrale an der Oststraße und sind an der Frankfurter Börse gelistet. Der Schwerpunkt des Geschäfts verschiebt sich aber immer mehr nach Amerika. 2023 lag der US-Umsatz bei 140 Millionen Euro, mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr – und nur noch wenig kleiner als in Deutschland. „In diesem Jahr werden die USA unser größter Markt sein“, sagte Tonies-Chef Wann.