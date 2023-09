Stadtteiltreffs in Düsseldorf Geburtstagsfeier schürt neue Hoffnungen

Dabei scheinen sich alle Redner auf der Geburstagsfeier, darunter Bürgermeister Josef Hinkel (CDU) und die Bürgermeisterin des Stadtbezirks 7 (Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath, Knittkuhl) Maria Icking (Grüne) einig, dass „Das Rund“ eine unverzichtbare Anlaufstelle für nahezu alle Probleme der Bürger in Grafenberg sei. „Ich habe hier oft meine Sprechstunden abgehalten, um mich auch über die Sorgen und Nöte der Grafenberger zu informieren. Da kamen auch zwei Damen, die nichts anderes wollten, als dass ‚Das Rund‘ fortgeführt werden kann“, sagt Icking. „Die Bezirksvertretung wird alles tun, was sie kann, um ‚Das Rund‘ am Leben zu erhalten. Ich hoffe sehr, dass wir eine Lösung finden, um die Angebote an diesem Ort fortführen zu können.“