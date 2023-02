Betreuung in Düsseldorf Für den Ganztagsausbau an Grundschulen fehlen Räume und Erzieher

Der Ausbau des Offenen Ganztags (OGS) in den Grundschulen stellt Stadt und Schulgemeinden vor Herausforderungen. Grund ist der ab 2026 geltende Rechtsanspruch auf eine Betreuung auch am Nachmittag. Rund 90 Standorte sind betroffen. Schon jetzt ist klar: Nicht überall werden die bislang vorhandenen Räume reichen. Offen ist zudem, woher die zusätzlichen Fachkräfte kommen sollen, denn in aller Regel wird in Düsseldorf eine OGS-Gruppe bislang von einem Erzieher oder einer Erzieherin geleitet. Doch genau die werden bereits händeringend unter anderem von den Kindertagesstätten gesucht.