Entscheidung fällt im Juli: Fünf NRW-Hochschulen wollen Exzellenz-Unis werden

Düsseldorf/Aachen Fünf NRW-Hochschulen wollen zum elitären Kreis der Exzellenz-Universitäten gehören. Neben der RWTH Aachen bewerben sich die Unis in Bochum, Bonn, Köln und Münster. Eine Entscheidung wird es im Sommer geben.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) haben die Bewerbung der RWTH Aachen als „Exzellenzuniversität“ mit einem Besuch an der Hochschule unterstützt. Das Land NRW befürworte die Bewerbungen aller fünf Universitäten nachdrücklich und uneingeschränkt, erklärte Laschet am Dienstag in Aachen. Neben der RWTH Aachen bewerben sich vier weitere NRW-Hochschulen in Bochum, Bonn, Köln und Münster um den Titel als „Exzellenzuniversität“.