Amtsgericht Düsseldorf : Fünf Monate auf Bewährung nach Randale im Erotik-Shop

Der Angeklagte wurde von Rechtsanwältin Kirsten Etzbach verteidigt. Foto: wuk

Düsseldorf Ohne Maske aber mit viel Alkohol im Blut wollte ein 31-Jähriger in einem Erotik-Shop an der Scheurenstraße ein paar Besorgungen machen. Mit dem Inhaber geriet er in einen Streit und drohte, ihn umzubringen. Vor Gericht war der Angeklagte nun voller Reue.