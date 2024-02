Zoll in Düsseldorf Fünf Millionen Euro Schaden durch Schwarzarbeit aufgedeckt

Schwarzarbeit komme vor allem in Branchen vor, in denen es eine hohe Personalfluktuation gibt. Gastronomie, Baugewerbe und Reinigung gehören dazu, so der Zoll-Sprecher. Im November etwa hatte sich der Zoll in Düsseldorf an einer bundesweiten Aktion gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in Clan-Strukturen beteiligt. Der Fokus: Cafés, Shishabars, Wettbüros, Spielstätten, Barbershops und Autohandel.