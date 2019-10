Herbst in Düsseldorf : Fünf Freizeittipps für die kalte Jahreszeit

Im botanischen Garten der Heinrich-Heine-Universität wachsen Pflanzen aus den verschiedensten Klimazonen der Erde. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf An diesem Wochenende soll noch einmal die Sonne scheinen – doch was kann man in Düsseldorf unternehmen, wenn der Herbst nicht golden ist?

Von Eirik Sedlmaier

Dunkler Himmel, viel Regen und Wind. Der Herbst ist da und der Winter steht auch schon vor der Tür. Ein Grund für schlechte Laune muss das aber nicht sein. Fünf Freizeitaktivitäten in Düsseldorf, die auch – oder gerade – bei schlechtem Wetter Spaß machen.

Botanischer Garten Bäume aus Südamerika, Blumen aus Südafrika und Sträucher, die eigentlich nur in kalten Regionen wachsen – mitten in Düsseldorf. Das alles ist im Botanischen Garten der Heinrich-Heine-Universität zu finden. Auf acht Hektar Freifläche wachsen Pflanzen aus verschiedensten Klimazonen der Erde. Doch auch wenn es zu kalt ist, um sich auf der Freifläche aufzuhalten, lohnt sich ein Besuch. In der Kuppel, die das Herzstück des Gartens bildet, befinden sich Pflanzen aus Gebieten mit regnerischem Winter und trockenem Sommer wie Neuseeland oder Südamerika. Der Botanische Garten ist im Oktober montags bis freitags sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet und samstags von 13 bis 18 Uhr. Unter der Telefonnummer 0211-8112477 oder der Adresse gruene-schule@uni-duesseldorf.de kann man sich für Führungen anmelden, der Garten kann aber auch ohne Führung besichtigt werden.

Bowling Mehrere Bowling-Anlagen in Düsseldorf laden ein, bei schlechtem Wetter die rot-weißen Kegel umzuwerfen. In der Bowling-World in Flingern warten 16 Bahnen, dazu gibt es noch 14 Billardtische und ein Restaurant. Ab 11 Uhr kann hier die ganze Woche über gebowlt werden, die Anlage schließt unter der Woche und am Sonntag um 23 Uhr, freitags und samstags erst um ein Uhr. Bahnen können unter www.duesseldorf.bowlingworld.de reserviert werden. Unter anderem können Bowlingfans auch im Bowling Sportzentrum in Benrath auf ihre Kosten kommen. Hier sind zehn Bahnen zu bespielen, anmelden kann man sich unter 0211 7182974 oder online unter www.bowling-duesseldorf.de. Eine Bahn oder Stunde kann man in Flingern ab 18 Euro buchen, in Benrath inklusive Leihschuhe ab 25 Euro.

Indoor-Minigolf Die Jahreszeit, in der sich ein Eis schnappt und auf den Minigolfplatz schlendert, ist vorbei. Eigentlich. Doch wer das ganze Jahr über Minigolf spielen will, dazu auch noch im Dunkeln bei Schwarzlicht, wird in Düsseldorf fündig. Zwei Schwarzlicht-Minigolfanlagen gibt es hier, auf denen Indoor gezockt werden kann. Einmal die 3D-Minigolfanlage im Glowing Room Düsseldorf in Flingern. Ab 15 Uhr kann man hier auf 18 Bahnen spielen, Erwachsene zahlen von Montag bis Donnerstag zehn Euro Eintritt, Freitag bis Sonntag zwölf Euro. Kinder müssen immer acht Euro zahlen. Buchungen unter www.glowingrooms.com/duesseldorf. Auch die Action-Zone in Gerresheim bietet Minigolf unter Schwarzlicht an. Buchungen: www.action-zone.de.

Indoor-Kart PS-Freunde, ob klein oder groß, können auf zwei Kartbahnen in Düsseldorf und Umgebung auf ihre Kosten kommen. Zum Beispiel in Kaarst. Hier steht die RS Speed World. Auf der dazugehörigen Indoor-Kartbahn können Kindergeburtstage, Jungesellenabschiede oder Firmenevents gefeiert werden. Die Strecke wird jeden Monat umgebaut, es werden also Hindernisse verstellt oder neue hinzugefügt. Kindergeburtstage für bis zu zehn Kinder zum Beispiel gibt es ab 290 Euro. Die Indoor-Kartbahn in der RS Speed World unter www.gokart-online.de gebucht werden. In Hilden gibt es die Indoor-Karbahn Hans-Sachs-Ring. Tickets für Einzelfahrten bekommt man ab 13 Euro, Kinder von acht bis 14 zahlen elf Euro. Von Montag bis Donnerstag müssen Schüler und Studenten zudem nur den Kindertarif zahlen. Mehr Informationen und Buchung unter www.hans-sachs-ring.de.

Holocafé Mitten in Düsseldorf in das Jahr 1928 reisen, um eine Pyramide zu erforschen. Im alten Griechenland eine untergegangenes Schiffswrack suchen. Und danach gemütlich einen Kaffee trinken. Das alles ist möglich im Holocafé am Wehrhahn. Hier können sich Besucher mit Hilfe eine VR-Brille in historische, aber auch futuristische Welten begeben, diese erforschen und Aufgaben in ihnen lösen.

Bowling in Düsseldorf. Foto: Oliver Wiegand

Strike: Nicht um alle Neune, sondern um alle Zehne geht es beim Bowling. Foto: Marc Ingel

Bei schlechtem Wetter kann man in Flingern Minigolf im Warmen spielen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Rennsport-Freunde sind auf Kartstrecken wie hier in Kaarst richtig. Foto: RS Speedworld