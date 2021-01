Verkehr in Düsseldorf : Parkscheinautomaten bald nur noch bargeldlos

Verkehr in Düsseldorf

Parkscheinautomaten, an denen mit Bargeld bezahlt werden kann, sollen aus Düsseldorf verschwinden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Stadt benötigt für die neuen Anwohnerparkgebiete 400 zusätzliche Parkscheinautomaten. An denen kann dann nur noch mit Girocard, Kreditkarte oder Handy gezahlt werden.

Im Zuge neuer Anwohnerparkgebiete, die in diesem Jahr in Düsseldorf eingeführt werden sollen, will die Stadt zu den bestehenden 500 Parkscheinautomaten 400 weitere anschaffen. Die neuen Automaten sollen nur noch bargeldlos betrieben werden. Das Handyparken soll weiter möglich sein. Bei den 29 im Vorjahr für Königsallee, Immermannstraße und Hauptbahnhof angeschafften Parkscheinautomaten ist eine berührungslose Zahlung mit Kreditkarte, Girocard oder Smartphone schon möglich.