Polit-Urgestein besucht Düsseldorf : Die Stiftung Sterntaler feiert Frühlingserwachen

Düsseldorf Die Stiftung Sterntaler war wieder aktiv: Mit der Deutschen Bank lud sie zu dem Event „Frühlingserwachen“. Hauptredner zum Thema Demokratieverständnis von Kindern und Jugendlichen war Wolfgang Bosbach.

Die Deutsche Bank und die Stiftung Sterntaler luden in den Kuppelsaal des Bankhauses an der Königsallee. Das Motto lautete „Frühlingserwachen“. 100 neugierige Gäste folgten der Einladung, die Stefan Märkl, Managing Director der Geschäftsleitung Nord West, sowie die Sterntaler-Vorsitzende Caroline Merz begrüßten. Dazu gab es ein Menü und eine Rede des Gastes Wolfgang Bosbach. Der absolvierte in dieser Woche zwei Termine in Düsseldorf: In der Freizeitstätte Garath sprach er vor rund 250 Besuchern und unterstützte seine Parteifreunde, Europakandidat Mathias Höschel und die Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel, im Europawahlkampf. Bei den Sterntalern ging es für das Polit-Urgestein um diesen Schwerpunkt: In gewohnt klugen und durchaus launigen Worten sprach er über das Thema Demokratieverständnis der jungen Generation. Spannend war auch das Thema, das Ulla Bundrock-Muhs von der Querkopf-Akademie vorstellte. Dabei handelt es sich um ein vielversprechendes Pilotprojekt. An Düsseldorfer Schulen soll mit Schülern der zehnten Klassen ein Stundenplan der Zukunft erarbeitet werden, der den Lehrplan auf die neuen Herausforderungen einer zunehmend globalisierten und digitalisierten Welt abstimmt. Roman Rüdiger, Vorstand der Initiative „Education Y“, beschrieb in seiner Präsentation die Dringlichkeit von Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit für Kinder – ganz egal, welcher Herkunft sie sind. Die Stiftung Sterntaler unterstützt Bildungsprojekte, und die Verantwortlichen freuten sich über einen Spendeneingang von rund 10.000 Euro. Zu den Ladys vor Ort zählten unter anderen Dorothee Achenbach, Michaela Rentmeister, Caroline Merz und Mechthild Tembusch-Droste. Die Stiftung Sterntaler richtet sich wie auch der Verein an in Not lebende Kinder und Jugendliche. Die Stiftung richtet sich wie auch der Verein an in Not lebende Kinder und Jugendliche. Die Stiftung widmet sich zudem der Förderung von Bildungsprojekten.