„Piet’s Fish“ in Düsseldorf Fritten Piet bringt Backfisch und Kibbeling in die Altstadt

Der Düsseldorfer Gastroberater Markus Eirund sagt, das Konzept von „Piet’s Fish“ passe gut zur Altstadt. „Das ist eine Marktlücke.“ Zwar gebe es am Carlsplatz und auf dem Wochenmarkt in Kaiserswerth auch Backfisch, aber nicht als Spezial-Imbiss. Food-Blogger Duy Tran findet: „Bisher wird dieses Essen hier eher stiefmütterlich behandelt.“ Wenn der neue Standort gut ankommt, will Güngör Kavkaci weitere mit Unterstützung von Franchise-Partnern eröffnen. Jetzt aber steht erst mal der Umbau an der Hunsrückenstraße an. Dass die Eröffnung bald gelingen kann, ist auch finanziell wichtig. Denn die Miete in dieser Lage liegt bei rund 100 Euro pro Quadratmeter.