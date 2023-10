Friseure in der Krise „Die Herausforderungen sind wie nie zuvor“

Nach der Corona-Pandemie folgte schnell die nächste Krise, von der sich noch nicht alle Betriebe wieder erholt habe: Die Inflation und hohe Energiepreise haben unter anderem auch die Friseurbranche vor neue Herausforderungen gestellt. „Das sind so viele Baustellen aktuell“, sagt Rene Krombholz, der den Friseursalon Figaro in Bilk betreibt. Seit 57 Jahren arbeitet er in dem Beruf, eine vergleichbare Phase habe er noch nie erlebt. „Die Herausforderungen sind wie nie zuvor, wir waren alle nicht darauf vorbereitet.“