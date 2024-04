Zum Beginn der Fahrradsaison Bauarbeiten und frische Farbe für Radwege in Düsseldorf

Düsseldorf (june) In Düsseldorf sind einige Radwege wieder aufgefrischt worden. Die Stadt teilt mit, dass an der Angermunder Straße auf rund 4,4 Kilometern Länge die Markierungen des Radweges aufgefrischt worden sind. Dabei wurden die Wege nicht nur beidseitig neu markiert, an Bushaltestellen und Furten an Kreuzungen wurden ebenfalls die stark abgenutzten bisherigen Markierungen erneuert. Daneben kam es auch an einigen weiteren Stellen in der Stadt zu Verbesserungen.