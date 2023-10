Baustelle voraussichtlich erst 2027 fertig Der Handel an der Friedrichstraße kämpft um seine Existenz

Eine Situation, unter der auch die Anwohner zunehmend leiden. Vor elf Jahren zog Olaf Huurdemann in eine Wohnung gegenüber des ehemaligen Stern-Verlags. „Meinen Bäcker, meinen Friseur, meine Apotheke von damals gibt es jetzt nicht mehr“, sagt er. „Auch als Anwohner fühlt man sich von der Stadt vergessen.“ Diese Leerstände zu füllen, sei kaum möglich, sagt Marianne Terörde. Für ihr Ladenlokal, in dem ihre Eltern einst eine Drogerie betrieben, kämen kaum Anfragen. Zuletzt hatte sie eine Parfümerie als Mieter, die näher zum Graf-Adolf-Platz gezogen ist. Doch auch dort ist das Geschäft nun zu, versehen mit einem Schild am Eingang: „Bis zum Ende der Baustelle geschlossen.“