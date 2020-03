Bauen in Düsseldorf : Stadt gibt Brause-Baustelle frei

Düsseldorf Der Investor darf die alte Tankstelle an der Bilker Allee ab sofort weiter abreißen. Nach Rücksprache mit dem Rechtsamt will die Stadt keine Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf einlegen und hat die Baustelle freigegeben.

Die Stadt wird keine Beschwerde gegen den Beschluss des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts einlegen und gibt die Baustelle auf der ehemaligen Tankstelle an der Bilker Allee wieder frei. Vor knapp einer Woche hatte die 28. Kammer entschieden, dass das Tankstellengebäude an der Bilker Allee, das unter dem Namen Brause viele Jahre das Vereinsheim des Kunst- und Kulturvereins Metzgerei Schnitzel war, weiter abgerissen werden darf. Weil das, was von der Brause noch übrig ist, nicht mehr viel mit der Identität des Ortes zu tun hat, so das Gericht. Der Investor, der dort Wohnungen bauen will, hatte einen Eilantrag gestellt. Er hatte sich gegen die Anordnung der Stadt, dass das Objekt vorläufig als in die Denkmalliste eingetragen gilt, sowie die Stilllegung und Versiegelung der Baustelle gewandt.