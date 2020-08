Bildung in Düsseldorf : Erste Clusterschule startet in Friedrichstadt

Foto: Stadt Düsseldorf/Ingo Lammert 11 Bilder Das ist die neue Regenbogenschule

Düsseldorf Im Neubau der Regenbogenschule an der Kirchfeldstraße wird nach einem komplett neuen Konzept gelernt und gelehrt. Kinder finden sich nicht nur in Klassen, sondern auch in altersübergreifenden Clustern zusammen.

Mitten in der Debatte um das Lernen und Lehren in der Corona-Zeit startet in Friedrichstadt ein neues Schulkonzept, das auf Offenheit statt geschlossene Gruppen setzt. Zum neuen Schuljahr eröffnet mit der Regenbogenschule an der Kirchfeldstraße die erste Clusterschule der Stadt. Kinder lernen hier nicht ausschließlich im Klassenverband, sondern in altersübergreifenden Clustern. Zusammengefasst werden in dem Neubau der nun dreizügigen Grundschule an der Kirchfeldstraße jeweils die erste bis dritte Klasse eines Zuges, die vierten Klassen bilden ein eigenes Cluster.

„Kinder können zum Beispiel die Mathematik-Stunde einer höheren Klasse besuchen, wenn sie das Thema ihrer eigenen Klasse schon gut beherrschen und sich dort langweilen würden“, sagt Schulleiterin Anke Schäfer. Das Gebäude bietet die Voraussetzungen: Jede Klasse hat einen Raum, doch es gibt gemeinsame Bereiche mit Arbeitsmaterialien und überall Fenster, um von außen in die Räume zu sehen und zu erfahren, ob sie besetzt sind.

Um die Durchlässigkeit zu gewährleisten, liegen die jeweiligen Fächerstunden in den Klassen parallel. Komplett alleine entscheiden werde ein Kind im Zweifel trotzdem nicht, ob es in einem Thema schon so weit fortgeschritten ist, dass es die Lektion der eigenen Klassenstufe nicht brauche: „Das muss natürlich gemeinsam entschieden werden.“ Für Lehrer, Erzieher und alle anderen Begleiter der Kinder stelle das Konzept entsprechend hohe Anforderungen: „Sie haben nicht nur ihren eigenen Lernstoff, sondern müssen immer auch wissen, was die anderen Klassen machen.“