Düsseldorf-Friedrichstadt : Polizei besucht OB-Hasser

Diese Plakate hatte Lutz Hans Dresen in sein Schaufenster an der Corneliusstraße gehängt. Foto: Anne Harnischamcher/Anne Harnischmacher

Düsseldorf Beamte ließen Plakate gegen Thomas Geisel im Schaufenster eines Geschäfts an der Corneliusstraße in Düsseldorf entfernen. Der Staatsschutz prüft den Fall.

In seinem Werkzeughandel an der Corneliusstraße hatte Inhaber Lutz Hans Dresen (76) seinem Unmut über die geplante Umweltspur mit Plakaten im Schaufenster freien Lauf gelassen. Darauf nannte er Oberbürgermeister Thomas Geisel unter anderem „Mörder und Henker der Corneliusstraße“ .

Am Montag rückten Polizeibeamte zu einer sogenannten Gefährderansprache beim Geschäft von Lutz Hans Dresen an. In solchen Ansprachen signalisieren die Beamten einem potenziellen Gefährder, dass die Lage ernst genommen und die Person weiter von der Polizei kontrolliert wird.