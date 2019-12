Bauen in Düsseldorf : Eine Schönheit im Hinterhof

Friedrichstadt An der Herzogstraße 79 wird ein Atelierhaus mit einer futuristischen Dachkonstruktion errichtet.

Die Stadt stößt mit freiem Bauland an ihre Grenzen, da schaut man gerne mal in die Hinterhöfe, was denn da noch so möglich ist. Fündig wurde ein Projektentwickler jetzt an der Herzogstraße 79. Hier soll ein Loft im Innenhof entstehen, zusätzlich soll ein neues Ateliergebäude errichtet werden. Gerade das Ateliergebäude dürfte wegen seiner ungewöhnlich bunten Dachkonstruktion ein echter Hingucker werden – eigentlich fast zu schade für einen Hinterhof. Wie sich in der Sitzung der Bezirksvertretung 3 heraus­stellte, arbeitet der Antragsteller jedoch auch ein wenig mit einer Mogelpackung. Denn wie die Verwaltung klarstellte, sei sowohl für das Loft als auch für das Atelierhaus eine reine Büronutzung vorgesehen. Also alles nichts für Künstler. Dennoch stimmte die Bezirksvertretung einstimmig der Beschlussvorlage zu.