Schauspielerin aus Düsseldorf Wie Rollen das Privatleben prägen

Wenn sie gerade nicht in europäischen Ländern vor der Kamera steht, ist die Schauspielerin mit ihrem Mann, dem Choreografen und Tänzer Takao Baba, und ihren beiden Kindern in Pempelfort zu Hause. Seit 2008, als Linke am Düsseldorfer Schauspielhaus auf der Bühne stand, ist die Landeshauptstadt ihr Zuhause. Was sie an Düsseldorf besonders zu schätzen weiß: „Ich liebe es, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren, und man kann so schnell in der Natur sein, in Kaiserswerth oder auch im Süden im Grünen.“ Besonders zu schätzen wisse sie auch die japanische Community. „Mein Mann ist Japaner, wir waren in den Osterferien dort. Die Japaner sind sehr höflich und freundlich. Auch in Düsseldorf mag ich das faire Miteinander.“