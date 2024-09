Kirchengemeinde in Düsseldorf 125 Jahre Friedenskirche in Düsseldorf

War Düsseldorf um 1800 noch eine überwiegend katholische Stadt – protestantische Kirchen waren sogenannte „Hinterhofkirchen“ an versteckten Plätzen – veränderte sich das nach und nach. Die Bevölkerung wuchs stetig, und so wohnten 1880 bereits mehr als 45.000 evangelische Menschen in der Stadt, unter ihnen viele preußische Beamtenfamilien, die vorrangig in Bilk und Friedrichstadt lebten. Nachdem im Dezember 1881 die Johanneskirche als erste evangelische Kirche, die nicht in einem Hinterhof stand, die man also sehen durfte, geweiht worden war, wünschte man sich auch in diesen Stadteilen neue Kirchen. Und so wurde 1893 neben dem Bau der Christuskirche an der Kruppstraße die Errichtung der Friedenskirche beschlossen. „Die Kirche mit 1400 Plätzen sollte einen zentralen Kuppelbau erhalten und 300.000 Goldmark kosten“, erzählt Pfarrerin Konstanze Meschke. Die 61-jährige Düsseldorferin ist seit 2006 in der Gemeinde tätig und hat 2015 die erste Pfarrstelle übernommen – mit der Geschichte „ihrer“ Kirche hat sie sich seitdem eingehend beschäftigt.