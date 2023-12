Heinrich-Heine-Universität „Fridays for Israel“ will regelmäßig an der Uni demonstrieren

„Am Israel Chai“, singt Naomi Tamir am Mikrofon. „Das Volk Israel lebt.“ Einige der rund 50 Menschen, die sich vor dem Studierenden-Service-Center der Heinrich-Heine-Uni (HHU) mit Israel-Flaggen und Bannern versammelt haben, stimmen in den Gesang ein. Sie gehören zu einer Kundgebung, die unter dem Namen „Fridays for Israel“ künftig regelmäßig hier demonstrieren möchten. „‘Fridays for Israel‘ möchte ein Zeichen für Solidarität, Respekt und Toleranz an den Universitäten in ganz Deutschland setzen“, sagt Jacob Horowitz, Koordinator der jüdischen Hochschulgruppe an der HHU. „Für jüdisches Leben auf dem Campus, das Existenzrecht Israels und gegen Antisemitismus.“