Perspektive : Fridays for Future sucht neue Wege

Die Folgen des Klimawandels motivieren junge Düsseldorfer (hier in der City Ende November) freitags auf die Straße zu gehen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das Ritual der wöchentlichen Freitagsdemonstrationen wird es voraussichtlich nicht mehr geben. Flashmobs und besondere Aktionstage sollen in den Vordergrund treten.

Die insbesondere von jungen Menschen getragene Bewegung für einen konsequenteren Klimaschutz „Fridays for Future“ (FfF) will in Düsseldorf weiter Präsenz zeigen, sucht aber nach veränderten Aktionsformen. „Wir werden weiter demonstrieren, aber nicht mehr jeden Freitag“, sagt Lukas Mielczarek vom Organisationsteam der Düsseldorfer Gruppe. Im Januar werde man darüber beraten, ob man nach der kurzen Winterpause zur Jahreswende die bekannten Freitagsdemonstrationen zweimal oder einmal im Monat veranstaltet. „Wir wollen kreative Protestformen wie Flashmobs und Aktionstage mit besonderen Themen in den Vordergrund rücken“, sagt Mielczarek, eines der Gesichter der Klimaschutz-Bewegung.

Zuletzt waren die Teilnehmerzahlen deutlich zurückgegangen. Lief es gut, kamen noch um die 100 Demonstranten, aber es gab auch Freitage, an denen nur noch 30 Aktive auf die Straße gingen. „Wir geben unsere Ziele nicht auf, ganz im Gegenteil, aber wir müssen nicht deshalb am Ritual der wöchentlichen Demo festhalten, weil wir es immer so gemacht haben“, sagt Mielczarek, der Computer-Linguistik an der Heinrich-Heine-Universität studiert. Davon, dass die Politiker den Druck der Straße weiter brauchen, ist er überzeugt. „Es fehlen nach wie vor angemessene politische Antworten auf unsere Forderungen. Die Ergebnisse der Klimagipfel sind eine einzige Enttäuschung, obwohl inzwischen Millionen Menschen weltweit demonstrieren.“