Demo in Düsseldorf „Wenn wir als Fridays for Future nicht darüber reden, wer dann?“

Düsseldorf · Am Freitag sind weltweit Mitglieder der Klimabewegung und ihre Unterstützer auf die Straße gegangen. Auf dem Schadowplatz in Düsseldorf versammelten sich an Nachmittag „Fridays for future“-Aktivisten zu einer Kundgebung. Die Demonstration führte durch die Innenstadt.

20.09.2024 , 16:30 Uhr

Fridays For Future lud zu einer Kundgebung auf dem Schadowplatz. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Maya Manns