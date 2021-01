Winter in Düsseldorf : Düsseldorf freut sich über den ersten Schnee

Düsseldorf Der Wettereinbruch sorgte für eine schöne Foto-Kulisse und etwas Abwechslung im Corona-Alltag. Laut Wetterbericht ist in dieser Woche aber kein weiterer Schnee zu erwarten.

Der erste Schneefall dieses Winters in Düsseldorf – wie in vielen anderen nordrhein-westfälischen Städten – hat am Wochenende für Begeisterung gesorgt. Weil die Corona-Pandemie die Freizeitmöglichkeiten dieses Jahr stark einschränkt, wurde der Schnee in den vergangenen Wochen besonders herbeigesehnt, was nicht zuletzt der Massenansturm auf typische Wintersport-Orte zeigte. Unfälle wegen Schnee oder Glatteis verzeichnete die Düsseldorfer Polizei nach Auskunft eines Sprechers am Wochenende keine.