Fußball-Highlight in der Arena Ukraine spielt bei Euro 2024 in Düsseldorf

Die ukrainische Nationalmannschaft hat sich für die Fußball-Europameisterschaft 2024 qualifiziert – und wird in Düsseldorf antreten. Damit stehen alle in der Gruppenphase in der Arena spielenden Nationen fest. „Wir freuen uns sehr“, sagte am Mittwoch Olga Dudko im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie ist Vorsitzende des deutsch-ukrainischen Vereins „Deutsche Perspektive“ aus Düsseldorf.