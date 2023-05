Landgericht Düsseldorf Freundin mit 37 Messerstichen getötet - Urteil gefällt

Die Frau, die er als Mit-Patientin aus der Psychiatrie kannte, hatte ihn zum Jahreswechsel in seiner Wohnung in Vennhausen besucht. Für das Opfer völlig unvermittelt, hatte er laut Geständnis die Besucherin am Abend dann aber mit einem Küchenmesser attackiert, hatte ihr 37 Stich- und Schnittverletzungen in Kopf, Rücken und Hals versetzt.