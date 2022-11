Großprojekt in Düsseldorf : „Die neue Oper gehört nicht auf den Verschiebebahnhof“

Dieter Vogel (Vorsitzender Freundeskreis) und Monika Lehmhaus (Vize) an der Oper Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Der Freundeskreis der Oper pocht auf den Zeitplan für das neue Opernhaus in Düsseldorf und fordert den Neubau an heutiger Stelle. Moderate Eingriffe in den Hofgarten seien vertretbar.